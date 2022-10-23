23.10.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев снизилось в два раза
22.10.2022
Собкор «Урал-пресс-информ» в ЛНР с коллегами-журналистами привезли тепло в обитель кошек Северодонецка
22.10.2022
Переезды и переходы на ремонтируемом участке Новороссийской мостят плиткой
22.10.2022
В Челябинске на стоянке автосалона сгорели три иномарки «Хендай Солярис»
22.10.2022
В международный день заикающихся людей логопеды рассуждают о природе этого явления
22.10.2022
Полиция изъяла у жителя Челябинской области 27 пернатых узников из Красной книги
В южных районах Челябинской области выпал снег, в Челябинске обещают на следующей неделе
14.11.2019
На всей территории Челябинской области установился снежный покров
19.10.2019
Алексей Текслер распорядился усилить работу по очистке дорог
19.10.2019
В Челябинской области установился временный снежный покров, на дорогах работает техника
01.05.2018
ДТП и снег привели к заторам на М-5
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022
Управление делами губернатора Челябинской области и в минстрой объявили о сокращении
21.10.2022
Танцоры из челябинского «Ералаша» взяли «золото» Дельфийских Игр
18.10.2022