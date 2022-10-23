В южных районах Челябинской области выпал снег, в Челябинске обещают на следующей неделе

В южных районах Челябинской области в минувшую субботу, 22 октября, прошел снег, местами отмечалось установление временного снежного покрова, налипание мокрого снега на провода и на дорогах гололедица.

«Ночью в горных районах прошли слабые осадки, в виде снега. В южных районах днем мокрый снег (выпало 0,3-8,0 миллиметров), отмечалась гололедица и налипание мокрого снега на провода», - сообщили в Челябинском Гидрометцентре.

В историко-культурном заповеднике «Аркаим» (Брединский район на юге области) в субботу также шел снег с дождём. «Вот так выглядели последствия снегопада к вечеру», - поделились в телеграм-канале заповедника.

Фото: Александр Кисленко

Прошедшей ночью в отдельных районах области температура воздуха понижалась до минус 10 градусов, в Челябинске в восемь утра было около ноля. Днем в воскресенье синоптики обещают от минус одного до плюс четырех градусов, в ночь на понедельник -минус 1-6 градусов.

В Челябинске мокрый снег с дождем синоптики обещают в ночь на вторник, а снег - в ночь на пятницу.

ЕДДС предупреждает челябинцев о возможной гололедице на дорогах: «В связи с ожидаемыми низкими температурами воздуха в ночное время на дорогах города и тротуарах возможны гололёдные явления. Будьте осторожны». Жителям советуют надевать малоскользящую обувь, водителям - соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Как рассказали в Челябинском Гидрометцентра, первый снег на Южном Урале иногда выпадает и в сентябре. Так, 28 сентября 2000 года метеостанции Челябинск, Катав-Ивановск, Златоуст, Аргаяш, Троицк, Миасс отметили установление временного снежного покрова высотой от 0,5 см до 18 сантиметров. В 2010 году первый снег выпал в горах Челябинской области 12 сентября.

В октябре выпадение снега уже обычное явление. Возрастает при этом и интенсивность снегопадов. В 1998 году снег, выпавший 7-8 октября, покрыл землю в северных районах области 39-сантиметровым слоем. Обычно октябрьский снег сходит быстро, однако в 1976 году устойчивый снежный покров образовался в Челябинске уже 10 октября, а в 2008 году это состоялось лишь 13 декабря. Средняя дата установления снежного покрова в Челябинске приходится на 13 ноября.