Виталий Безруков разоблачает общественников-клеветников

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков обвинил общественников, которые заявляют о многочисленных нарушениях природоохранного законодательства при эксплуатации Кыштымского полигона, в клевете.

Возмущенный пост появился в телеграм-канале Безрукова сегодня, 15-го апреля. Замминистра заявил, что клеветой является и информация в интернет-изданиях о деятельности на территории Кыштымского кластера регионального оператора ООО «Спецсервис», а также о личной заинтересованности должностных лиц областного министерства экологии в сокрытии таких нарушений.

«Странным является факт, что данные «активисты» в отличие от реальных экологов-общественников не раскрывают своих имен, хотя какой смысл их скрывать? Только если информация не совсем достоверна и есть опасность быть наказанным за клевету...» - отметил Виталий Безруков.

Он подчеркнул, что со всеми экоактивистами министерство экологии находится в тесном контакте, призывая всех интересующихся открыто задавать вопросы и получать обоснованные ответы.

«Необходимо пояснить, что деятельность регионального оператора предполагает взаимоотношения с различными контрагентами, в том числе финансовые, и здесь не исключены хозяйственные споры. И лица, публикующие такие «новости», не имеют никакого отношения к местным экоактивистам, а являются бывшими контрагентами ООО «Спецсервис». Один из авторов - эколог и проектировщик из Курганской области, исключённый в начале текущего года из Российского экологического общества, имеющий неудачный опыт разработки документации по полигону в Кыштыме. Работы по контакту по Кыштымскому полигону не были завершены в полном объеме, что и привело к судебным разбирательствам подрядчика и заказчика», - пояснил Безруков.

Также замминистра экологии региона сообщил, что соавтором публикаций является один из учредителей «Спецсервиса», который вошёл в открытый конфликт с остальными собственниками и пытается таким образом дискредитировать работу регионального оператора, хотя имеется подтвержденная информация, что в отношении другой фирмы этого учредителя возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств регионального оператора при выполнении подрядных работ на территории Озёрска.

«В связи с этим министерство экологии ещё раз заявляет, что проверки в отношении полигона в Кыштыме проводятся постоянно всеми уполномоченными надзорными органами. Министерство экологии контролирует исполнение «Спецсервисом» обязательств регионального оператора. Деятельность полигона в Кыштыме и кыштымского регионального оператора - на постоянном контроле», - заявил Виталий Безруков.

Напомним, днем ранее, 14-го апреля, он опубликовал информацию в защиту своего руководителя - министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, которого пытались обвинить в сговоре с региональным оператором ООО «Центр коммунального сервиса».

Виталий Безруков выложил в своем телеграм-канале документ, подтверждающий, что следственным отделом по Центральному району Челябинска в возбуждении уголовного дела в отношении Лихачева было отказано: доводы председателя Ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами Челябинской области «Чистая среда» Константина Смолина о возможном сговоре руководителя областного министерства с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, не подтвердились.