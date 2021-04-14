Выводы следствия: министр экологии Лихачев преступлений не совершал

Следственный отдел по Центральном району Челябинска, проведя проверку в отношении министра экологии региона Сергея Лихачева, пришел к выводу, что он не совершал преступлений, в которых обвинялся общественниками, а именно не виноват в сговоре с Центром коммунального сервиса.

О том, что доводы председателя Ассоциации организаций и предпринимателей в сфере обращения с отходами Челябинской области «Чистая среда» Константина Смолина о возможном сговоре руководителя областного министерства с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, не подтвердились, сегодня, 14-го апреля, сообщил зам Лихачева Виталий Безруков.

«По результатам проведенных проверок данная информация не подтвердилась, и заявителю отказано в возбуждении уголовного дела. В настоящее время отсутствуют признаки каких-либо преступлений, доводы заявителя объективно ничем не подтверждены» - процитировал Безруков следственный отдел, который проводил проверку.

Заместитель министра экологии Челябинской области напомнил, что в СМИ вышла целая серия публикаций на тему возможного участия Сергея Лихачева в сговоре.