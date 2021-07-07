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07.07.2021

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07.07.2021 17:00

С водой в Тургояке не все чисто: Росприроднадзор провел проверку по жалобам людей на сыпь

Качество воды в озере Тургояк (Челябинская область) в районе городского пляжа не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

К такому выводу пришли специалисты златоустовского филиала Центра гигиены и эпидемиологии региона, проведя лабораторные исследования.

Поводом для взятия проб из вод жемчужины Южного Урала стали жалобы жителей на появление сыпи на коже после купания в Тургояке. В результате сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды и песка в трех контрольных точках: в районе городского пляжа, на территории клуба-отеля «Золотой пляж»; в районе зоны рекреации «Пугачевская поляна».

Как сообщает надзорное ведомства, в двух последних точках качество воды соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.

«Качество почвы (песка) в объеме проведенных исследований соответствует гигиеническим нормативам во всех исследуемых пробах», - заявили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Заместитель министра экологии региона Виталий Безруков ранее заявлял, комментируя жалобы отдыхающих на странные высыпания на теле, что такие обращения случаются на Южном Урале на протяжении семи лет.

Он отметил, что врачи, ученые и специалисты минэкологии в результате обсуждений пришли к единому мнению: сыпь на коже – это аллергическая реакция на цветение сине-зеленых водорослей и деревьев хвойных пород с выделением пыльцы и оседанием ее на водную гладь.

«Мониторинг за состоянием озера Тургояк проводится ежегодно. В прошлом году мы наблюдали значительное улучшение качества воды. Вода в Тургояке впервые за много лет стала чище и характеризуется «чистая вода» (второй класс», - заявлял Виталий Безруков.

Автор: Евгения Александрова
Тургояк
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В Челябинске стартует третий этап опрессовки

05.07.2021 10:50

В Верхнем Уфалее отменены все массовые мероприятия до конца лета