07.07.2021
Чем опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»?
07.07.2021
В больнице Копейска выделено 120 коек для лечения пациентов с ковидом
07.07.2021
С водой в Тургояке не все чисто: Росприроднадзор провел проверку по жалобам людей на сыпь
07.07.2021
Челябинские онкологи провели съезд федерального масштаба
07.07.2021
Челябинских приматов снова отправили на карантин
07.07.2021
Сбер окажет поддержку национальному парку «Таганай» в развитии цифровых технологий
С водой в Тургояке не все чисто: Росприроднадзор провел проверку по жалобам людей на сыпь
05.07.2021
На озере Тургояк из-за грозового фронта в беду попали шесть человек
30.06.2021
Алексей Текслер поручил провести комплексное экологическое исследование Тургояка
19.05.2021
Ограничения и контроль сделали свое дело: озеро Тургояк стало чистым
07.09.2020
Экологи и волонтеры провели полномасштабный субботник на озере Тургояк
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021