Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

В ближайшие дни, вплоть до конца текущей недели, высока вероятность нестабильной геомагнитной обстановки. Причиной магнитных бурь могут стать сформировавшиеся на видимой стороне Солнца крупные активные области со сложной структурой, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Все центры (их минимум четыре) находятся в зоне, откуда возможно влияние на Землю. Во всех из них наблюдается вспышечная активность.

«Центры с большим числом пятен и сложной структурой способны накапливать большие запасы энергии, которая потом разряжается в виде вспышек», - пояснили в Лаборатории.

Во вторник, 12 сентября, уже была зарегистрирована первая на этой неделе, и вторая за сентябрь, магнитная буря уровня G1 (первая была в начале сентября). Несмотря на слабый балл и короткую продолжительность, событие вызвало полярные сияния, пик которых пришелся на территорию России. Сияния наблюдались с 18 часов до 21 часа по московскому времени.

«Так как возмущения от Солнца, вызывающие полярные сияния и магнитные бури, доходят до Земли за 2-3 дня, то в ближайшие дни рекомендуется следить за событиями на Солнце. Решающее значение будет иметь формирование или не формирование крупных вспышек и выбросов в видимых центрах активности в ближайшие два дня, пока эти центры находятся в зоне влияния на Землю», - пояснили специалисты.

По прогнозам Gismeteo, небольшие геомагнитные возмущения вероятны ранним утром 15 сентября.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.