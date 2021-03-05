Южноуральцев просят не ехать на юг без крайней необходимости

Жителей Челябинской области просят без необходимости сегодня не выезжать в южные районы региона – в этих территориях бушует сильная метель.
Срочное оповещение распространил миндортранс.
«В настоящее время сильная метель в Агаповском, Брединском, Варненском, Карталинском, Кизильском и Нагайбакском районах, - отмечают в министерстве и добавляют. - Дороги в проезжем состоянии, но передвижение по ним затруднено из - за ограниченной видимости».
Миндортранс убедительно просит южноуральцев воздержаться от поездок в указанные районы области.
«Основные силы дорожных служб сосредоточены в этих районах и борются со стихией», - отмечают в ведомстве.
По прогнозам Челябинского Гидрометцентра, в ночь на субботу и днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метели. В воскресенье снегопады могут усилиться.