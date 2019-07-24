Алексей Текслер: Статус ТОСЭР Верхнему Уфалею пока не очень помог

Статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), полученный одной из самых проблемных территорий Челябинской области в ноябре 2017-го года, пока Верхнему Уфалею не очень помог. И в этом, по словам руководителя региона, есть недоработка и областного правительства.

Об этом Алексей Текслер сказал вчера, 23-го июля, побывав в Верхнем Уфалее с рабочим визитом.

"Местные предприниматели разработали свои проекты, однако этого недостаточно - ТОСЭР предполагает привлечение инвестиций извне. Этих внешний инвестиций пока не произошло, и здесь нужно работать, в том числе областному правительству, - не только городской власти. Мне докладывали, что определенная работа ведется, но пока мы не видим ее результатов. Считаю, что эту работу можно вести более активно, ведь статус ТОСЭР не гарантирует того, что все прибегут и начнут работать только лишь потому, потому что это территория опережающего социально-экономического развития. В Верхнем Уфалее надо работать так же, как в других территориях: привлекать инвесторов, расказывать, какие плюсы здесь есть. А они имеются: есть высококвалифицированные рабочие кадры, есть необходимая площадка, инфраструктура", - констатировал Алексей Текслер.

Глава региона считает возможным и необходимым перезапуск промышленных площадок закрытого в 2017-м году завода "Уфалейникель" (без работы тогда остались более двух тысяч человек). По его словам, необходимо продолжить проведение переговоров с потенциальными инвесторами.

Еще одна проблема, на которую обратил внимание руководитель Челябинской области, - невостребованность верхнеуфалейского мрамора на Южном Урале. Алексея Текслера это обстоятельство изрядно удивило и не обрадовало.

"Скажу откровенно. После посещения мраморного завода ("Уралмрамор") я позвонил в Челябинск Наталье Котовой и спросил, почему завод свою продукцию поставляет в соседний Екатеринбург, Уфу, а в Челябинск никаких поставок нет. Номенклатура здесь достаточно широкая, использование мрамора, в том числе для благоустройства (и не только) - это правильное направление, совсем другая эстетика. Мы это обсудили, - рассказал Алексей Текслер. - Пытал руководство завода, кому они чаще всего поставляют свою продукцию. И почему-то Челябинска и городов Челябинской области в списке этих заказчиков я не нашел. И это не только проблема мраморного завода. С продукцией завода каслинского литья - то же самое. Наш регион приобретает ее гораздо меньше, чем другие. Здесь есть над чем работать".

Поработав в Верхнем Уфалее, куда он прибыл после посещения не менее проблемного Нязепетровска, руководитель региона отметил, что в приоритете также - приведение в порядок местной объездной дороги, на состояние которой пожаловались местные жители.

"Будем выделять дополнительное финансирование. В этом году для территорий Челябинской области уже выделялись дополнительные средства - более 500 миллионов рублей, в том числе и для Верхнего Уфалея. Однако этой суммы недостаточно, так как в течение многих лет в регионе происходило недофинансирование дорожной сферы. Приезжаешь в соседнюю область - там асфальт. Здесь, на севере Челябинской области, дороги щебеночные. Даже немножко стыдно за нашу область", - заметил Алексей Текслер.

По его словам, будет решаться и вопрос с ремонтом местной больницы, которая, как и районная в Нязепетровске, находится в плачевном состоянии.