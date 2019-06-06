Алексей Текслер выделил 700 миллионов на низкопольные автобусы для Челябинска

Не менее 65-ти автобусов большого класса (12 и более метров в длину) будут закуплены до конца 2019 года для Челябинска.

Решение выделить из областного бюджета более 700 миллионов рублей для приобретения низкопольных автобусов, работающих на природном газе, принял руководитель Челябинской области Алексей Текслер.

Как сообщает миндортранс, процедура приобретения предполагает внесение изменений в Закон Челябинской области об областном бюджете (данный вопрос будет рассмотрен на заседании Законодательного Собрания региона в июне).

В решении данного вопроса принимают участие сразу три министерства: миндортранс, минэконом и минфин Челябинской области. Проводить торги на покупку этих автобусов уполномочена администрация Челябинска.

Выбор в пользу покупки больших низкопольных автобусов сделан с участием общественного мнения (при обсуждении на транспортном форуме 24-го мая 2019-го года).

Напомним, власти Челябинска еще десятого апреля отрапортовали Алексею Текслеру, что принято решение о покупке новых, современных 65-ти автобусов. Именно тогда руководитель региона сказал о крайне низком уровне общественного транспорта в городе-миллионнике с достаточно мобильной агломерацией.

«Есть автобусные маршруты, но 90 процентов рынка занято маршрутными такси со всеми вытекающими проблемами. Это и нелегальный извоз, и старая техника, и вопросы безопасности. Что касается городских автобусов, их крайне мало, и они тоже достаточно старые, причем не закрывают весь объем маршрутов. То есть муниципальной техники, я имею в виду автобусы, для закрытия уже имеющихся маршрутов нужно в два раза больше - для того чтобы соблюдать график. Этого нет», - сказал тогда Алексей Текслер.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на этой неделе инвалид-общественник из Челябинска Николай Ольховский опубликовал на своей странице в социальной сети видеообращение к главе Челябинска Владимиру Елистратову и городской Думе. Ольховский спросил власть, почему город не покупает новый транспорт, не участвует в федеральных программах по его приобретению и не ремонтирует имеющийся подвижной состав.

Поводом для обращения стало то, что из-за отсутствия в городе нормального общественного транспорта общественник не смог уехать домой. Забраться на коляске в маршрутку для него просто нереально, а низкопольного автобуса ему пришлось ждать под проливным дождем.