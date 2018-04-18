Антимонопольщики продолжают расследовать причины повышения цен на проезд в маршрутках Копейска

Антимонопольщики продолжают выяснять причины подорожания проезда в маршрутных такси Копейска с 23-х до 26-ти рублей, изучая экономическую обоснованность таких мер.

Вчера, 18-го апреля, в Челябинском УФАС России состоялось заседании комиссии по рассмотрению дела о синхронном повышении цен на поездки по территории Копейского городского округа, случившемся в декабре прошлого года. На заседании присутствовали девять копейских перевозчиков из 11-ти подозреваемых в сговоре.

Один из участников сообщил, что причина повышения цен на проезд кроется в реализации мер по улучшению финансового состояния МУП «Копейское пассажирское автопредприятие», осуществляющего перевозку пассажиров по городу.

По его словам, предполагалось, что рост платы за проезд на маршрутных такси приведет к оттоку пассажиров, которые в большей степени станут пользоваться транспортом предприятия.

Как стало известно Челябинскому УФАС России, для нормализации неблагоприятного финансового положения МУП «КПА» при администрации Копейска создана специальная рабочая группа, в которую входит и представитель перевозчиков на маршрутных такси города.

При этом все перевозки на маршрутных такси осуществляются по заключенным договорам с МУП «КПА», которое в 2014 году стало победителем конкурса на осуществление городских пассажирских перевозок.

Также предприниматели объясняли установленные цены на проезд, превышающие даже стоимость проезда в Челябинске, большой протяженностью маршрутов ввиду удаленности друг от друга поселков на территории Копейского городского округа.

«Антимонопольная служба изучит правомерность действий перевозчиков, в том числе по так называемому «спасению» МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». Осуществление любых действий в подобной сфере, в первую очередь, должно происходить с учетом баланса интересов пассажиров и перевозчиков», - заявила председатель комиссии по рассмотрению дела, заместитель руководителя Челябинского УФАС России Елена Рысева

На следующее заседание будут приглашены представители администрации Копейска - для пояснений об особенностях организации перевозок пассажиров на территории города.

В ведомстве напоминают, что организация перевозок, в том числе установление регулируемых и нерегулируемых маршрутов, относится исключительно к полномочиям органа местного самоуправления.

Также Челябинское УФАС России вызовет на заседание представителей МУП «КПА», фактически являющегося «регулятором» городской маршрутной сети пассажирского транспорта.

Следующее заседание комиссии состоится в конце мая 2018 года.