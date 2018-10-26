Больше рейсов, больше направлений: челябинский аэропорт переходит на зимнее расписание

Международный аэропорт «Челябинск» в воскресенье, 28 октября, переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до конца марта.

Как отмечает пресс-служба АО «Челябинское авиапредприятие», аэропорт активно работает над увеличением количества рейсов и направлений. В этом году к зарубежным направлениям добавятся Шарджа и остров Хайнань. К региональным - Новый Уренгой, Нижневартовск, Белоярский и Горно-Алтайск. Но это далеко не все сюрпризы. Ожидается открытие рейсов и по другим востребованным направлениям, о чем в аэропорту обещают рассказать отдельно.

Рейсы на московском направлении продолжат выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «S7», «Nord Wind» и «Победа».

В зимнем сезоне ожидается увеличение частоты рейсов в Шереметьево, авиакомпания «Аэрофлот» запускает шестой дополнительный вечерний московский рейс. Время прибытия в Челябинск - в 20:25, время вылета из Челябинска - 21:15.

В целом на Москву будет еженедельно выполняться 80 рейсов, из них на Шереметьево - 49 рейсов в неделю, на Домодедово - 24, на Внуково - семь.

Авиакомпания «Россия» ежедневно будет летать в Санкт-Петербург, трижды в неделю будет отправлять самолеты в северную столицу «Нордавиа».

В период действия зимнего расписания увеличится частота рейсов на Новосибирск. Авиакомпания «S7» будет летать по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Так же, как в прошлом сезоне, по понедельникам и пятницам «Уральские авиалинии» будут отправлять самолеты в Сочи.

Региональная программа полетов будет представлена авиакомпаниями «Ямал» и «ИрАэро».

«Ямал» продолжит выполнять рейсы на линиях Челябинск-Минеральные Воды (два раза в неделю) и Челябинск-Самара-Краснодар (три раза в неделю).

«ИрАэро» откроет рейсы из Челябинска на Новый Уренгой - один раз в неделю, Нижневартовск - два раза в неделю, Белоярский - один раз в неделю, Горно-Алтайск - один раз в неделю.

«Уральские авиалинии» выполнят рейсы в Душанбе (два раза в неделю) и Худжанд (один раз в неделю).

Чартерная программа нынешней зимой будет представлена следующими направлениями: Гоа (Индия), Дубай и Шарджа (ОАЭ), Паттайя, Краби, Пхукет и Бангкок (Таиланд), Хайкоу (остров Хайнань, Китай).

Новыми для Челябинска станут рейсы в Шарджу (ОАЭ) и Хайкоу (остров Хайнань, Китай).

Гоа - с 28 октября раз в 10 дней; Шарджа - с 30 октября раз в восемь дней; Паттайя - с 28 октября раз в 13 дней; Пхукет - с 22 октября 1 раз в 13 дней; Дубай - с 28 декабря по 11 января, три «новогодних» рейса; Краби - с 4 ноября раз в 12 дней; Бангкок - с 2 января раз в 12 дней.

На остров Хайнань программа полетов авиакомпании «ИрАэро» начинается с девятого ноября по пятницам. В ноябре запланировано четыре рейса, дальнейшее расписание еще формируется и будет зависеть от спроса на новое туристическое направление.