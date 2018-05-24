Борис Дубровский на ПЭФМ рассказал о подготовке к саммитам

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в регионе, о проекте ВСМ «Челябинск-Екатеринбург». Он также сообщил, на какой стадии находится создание Форума глав регионов ШОС, который был предложен главой региона.

С докладом губернатор выступил в рамках панельной сессии «Перспективы продвижения деловой повестки дня деятельности ШОС на новом этапе развития» на Петербургском международном экономическом форуме, который сегодня стартовал в Санкт-Петербурге.

По словам губернатора, регион начал подготовку к саммитам с лета 2015 года. Напомним, Указ о проведении саммитов в Челябинске президент Владимир Путин подписал 15 марта 2018 года.

«На сегодня мы имеем полное представление о новых контурах Челябинска как будущей столицы саммитов ШОС и БРИКС», - подчеркнул Борис Дубровский. Часть площадок было освоено во время проведения в 2017 году форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав-государств.

«Большинство объектов к саммитам проектно проработаны, определены источники финансирования, подрядчики, - рассказал губернатор. - В регионе реализуется программа «Наследие» по формированию принципиально новой городской среды, плодами которой воспользуются нынешнее и будущие поколения».

К саммитам будет модернизирован аэропорт Челябинска – его пропускную способность увеличат за 2,5 миллиона пассажиров в год. Будет построен новый пассажирский терминал, новая привокзальная площадь. Планируется, что после реконструкции Челябинский аэропорт получит третью категорию международной авиационной организации ИКАО. Кроме того, намечена реконструкция аэродрома. Челябинск также готовится принять гостей «ЭКСПО-2025», если Екатеринбург выиграет заявку на его проведение.

При поддержке федерального центра идет модернизация дорожной сети Челябинска. Уже предусмотрены средства на строительство Конгресс-холла. Будет возведен Общественно-деловой центр, реконструирована набережная реки Миасс, построены и реконструированы ряд гостиниц.

Область готовится к реализации проекта Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск – Екатеринбург. «Проектом УВСМ занимаемся чуть больше двух лет, за это время нам удалось подготовить частную концессионную инициативу и подать её в правительство РФ, - поделился губернатор. - Минтрансом России принято решение о возможности заключения концессионного соглашения, условия концессионного соглашения должны быть согласованы в рамках переговоров до 30 сентября 2018 года».

Губернатор отметил важность поддержка проекта со стороны Федерации. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на прошлой неделе подписал распоряжение о включении проекта в Транспортную стратегию РФ на период до 2030 года.

«Искренне надеюсь, что к моменту встречи стран-участниц ШОС в Челябинске в 2020 году мы уже опробуем новый формат международного регионального сотрудничества в рамках Форума Губернаторов и определим совместную повестку по развитию евразийской сети ВСМ», - подытожил свое выступление губернатор.