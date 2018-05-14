Чебаркульский фанерный комбинат переходит на новый уровень развития

В Чебаркуле (Челябинская область) завтра, 15-го мая, состоится подписание крупного контракта местного фанерного комбината с бразильской компанией «Fezer» на поставку деревообрабатывающего оборудования. Об этом сообщает главное управление лесами региона со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Сегодняшние мощности Чебаркульского фанерного комбината обеспечивают фанерой разных сортов и формата до 80-ти потребностей всего строительного комплекса Южного Урала. В производстве учитываются современные, экологически ориентированные технологии, богатый производственный опыт персонала.

Бразильская компания «Fezer» является мировым лидером по производству деревообрабатывающего оборудования, и 80 процентов фанерных предприятий России используют для работы оборудование этой компании.

«Сотрудничество с бразильской компанией - еще один важный шаг на пути технической модернизации Чебаркульского фанерного комбината. Подписание контракта позволит в полтора-два раза увеличить производство фанеры, значит, мы сможем удовлетворить существующий запрос от строительных компаний Челябинской области. Кроме того, расширение производства предусматривает увеличение количества рабочих мест для чебаркульцев», - рассказал главный инженер Чебаркульского фанерного комбината Александр Ануфриев.

В подписании контракта с ООО «Чебаркульский фанерный комбинат» примет участие управляющий директор компании «Fezer» Густаво Рене Мостиак в присутствии представителей администрации Чебаркульского городского округа, Законодательного Собрания Челябинской области и главного управления лесами региона.

«Подписание подобных контрактов позволяет решать одну из важнейших экономических задач – увеличивать долю несырьевого экспорта региона», - отметил директор Центра поддержки экспорта Челябинской области Александр Голодов.