Челябинск должен получить 65 низкопольных автобусов этой осенью

Челябинские власти надеются получить 65 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе, в сентябре-октябре этого года. На их закупку глава региона Алексей Текслер выделил из областного бюджета 765 миллионов рублей.

На эти сроки можно рассчитывать в случае, если денежные средства поступят в июле, сообщил сегодня, десятого июня, начальник городского управления транспорта Максим Кичеев.

«Еще сорок дней после поступления финансов на счета уйдет на конкурсные процедуры, шестьдесят дней дается на поставку автобусов. Закупаться будут только новые транспортные средства», - отметил чиновник.

По словам Максима Кичеева, в настоящее время специалисты мониторят компании, производящие автобусы. Он добавил, что реальная потребность Челябинска в муниципальном транспорте составляет сегодня 190-200 автобусов.

«Если говорить об обновлении подвижного состава у частных перевозчиков, уже сейчас принят документ планирования, он находится на сайте управления транспорта. Там мы говорим о поэтапном переходе от малого класса автобусов к среднему и большому. Это уже задача бизнеса, желающего работать в Челябинске, - приобретать нормальные, качественные автобусы», - подчеркнул начальник управления транспорта.

Отдельно Максим Кичеев остановился на садовых маршрутах, отметив, что у населения нет никаких претензий по работе садовых автобусов.

«Сегодня какие-либо нарекания горожан просто отсутствуют. На первой неделе после выхода садовых автобусов на линии поступали жалобы на расписание. Оно было скорректировано при участии председателей СНТ. Сейчас все в полном порядке», - заверил он.