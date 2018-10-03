Челябинск получит федеральный миллиард на реконструкцию аэропорта к саммитам ШОС и БРИКС

Правительство России перенесло на более ранний срок финансирование реконструкции взлетно-посадочной полосы челябинского аэропорта к саммитам ШОС и БРИКС. Согласно распоряжению правительства, областной центр на эти цели получит один миллиард рублей.

Правительство России внесло изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы». Согласно им, финансирование строительство аэродрома челябинского аэропорта перенесено на 2018-2019 годы. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ. Ранее предполагалось, что реконструкция объекта пройдет только в 2020-2021 годах.

Как сообщает пресс-служба главы региона, с просьбой рассмотреть вариант переноса финансирования губернатор Челябинской области Борис Дубровский лично обращался к представителям федеральной власти. После чего Минтрансу, Минфину и Минэкономразвития страны было поручено проработать вопрос.

«Этого решения мы добивались с того момента, как Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина Челябинская область была определена местом проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Нам необходимо было ускориться, чтобы подготовить всю необходимую инфраструктуру для проведения международных мероприятий. Проделана большая работа – переговоры длились фактически с весны и на протяжении всего лета. В результате необходимые изменения внесены в федеральную программу, деньги на строительство аэродрома будут направлены уже в 2018-2019 годах», – подчеркнул Борис Дубровский.

Аэродром дооснастят до третьей категории безопасности (речь о III категории международной авиационной организации ИКАО – прим.), что позволит проводить посадку самолетов в условиях практически нулевой видимости. Таково требование ФСО.

На сегодняшний день в России третью категорию имеют только аэропорты «Шереметьево», «Домодедово» (Москва) и «Пулково» (Санкт-Петербург). У аэропорта «Кольцово» (Екатеринбург) только первая категория.

Реконструкция аэродромной части пройдет в два этапа. В рамках первого будут выполнены реконструкция и расширение существующего перрона. Также будет проведена реконструкция рулежных дорожек и ограждения аэродрома с установкой технических систем охраны периметра.

Все работы по реконструкции аэродрома предполагается осуществлять без прекращения эксплуатационной деятельности аэропорта. Стоимость реконструкции составляет 3 млрд руб. В рамках второго этапа реконструкции планируется строительство дополнительных мест-стоянок для самолетов, рулежных дорожек.

Общий объем инвестиций, которые будут вложены в модернизацию аэропорта «Челябинск» (как государственные, так и частные), превысит 10 миллиардов рублей.

Работы по строительству нового аэровокзального комплекса уже ведутся за счет средств холдинга «Новапорт». Объект активно возводится и будет введен в срок. На проект реконструкции аэродрома получено положительное заключение, но генподрядчика выберет Росавиация. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шаль, курирующий реконструкцию аэропорта, на сегодняшний день решается вопрос о выборе единственного поставщика.

И аэродром, и аэропорт планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря 2019 года.

Саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году пройдут в Челябинске. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Россия – страна возможностей» 15 марта 2018 года.

По поручению губернатора Бориса Дубровского Челябинск активно преображается к принятию саммита ШОС и БРИКС. Утверждено техническое задание по проектированию конгресс-холла, который будет построен между гостиницей Radisson Blu и ТРК "Гагарин Парк". Запланирована реконструкция аэропорта, расширение гостиничного фонда, строительство «Сквера искусств», создание современной набережной с благоустройством прилегающей территории, укрепление берегов реки Миасс, реконструкция автомобильной развязки улиц Братьев Кашириных и Береговой, застройка квартала ШОС.