Челябинск вошел в число пяти городов-лидеров по объемам автокредитования ВТБ в 2019 году

Жители Челябинской области за первые два месяца 2019 года получили в ВТБ более 500 автокредитов на сумму 377 миллионов рублей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным банка, Челябинск занял четвертое место среди российских городов по количеству оформленных в 2019 году автокредитов, уступив лишь Москве, Санкт-Петербургу и Казани.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае, большая часть сделок пришлась на новые автомобили – 61% в общей выдаче. При этом заметно вырос спрос на подержанные транспортные средства. По сравнению с январем-февралем прошлого года доля автомобилей с пробегом в общих продажах выросла на 11 процентных пунктов – до 39%.

Самыми популярными марками у клиентов в этом году стали Lada, Hyundai, Nissan, Kia и Volkswagen. Средняя сумма автокредита в Челябинской области составила 654 тысячи рублей (+17% по сравнению с январем-февралем 2018 года).

Портфель автокредитов ВТБ в регионе на 1 марта превысил 4,4 миллиарда рублей. Всего за январь-февраль текущего года ВТБ выдал в России более 12,6 тысячи автокредитов на сумму 9,8 миллиарда рублей, что на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Объем портфеля по стране на 1 марта составил 112 миллиардов рублей.

ВТБ предоставляет кредиты на новые и подержанные (не старше 10 лет) легковые автомобили отечественного и иностранного производства, а также коммерческий транспорт и мототехнику. ВТБ участвует в государственных программах льготного автокредитования для граждан, впервые приобретающих автомобиль, а также семей с двумя и более несовершеннолетними детьми.