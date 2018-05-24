Челябинская делегация отправилась на Петербургский международный экономический форум

Петербургский международный экономический форум, который пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая, посетит порядка 15 тысяч участников из более чем 100 стран. В ПМЭФ-2018 примут участие главы иностранных государств (ждут президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Японии Синдзо Абэ) и главы правительств, видные общественные деятели, руководители международных организаций, представители крупных компаний из более чем 70 стран, ведущие мировые эксперты и аналитики, официальные делегации из регионов страны, в том числе и Челябинской области.

Особая роль на форуме отводится дискуссиям в двустороннем формате бизнес-диалога России и других ключевых экономик в разных регионах. Состоится бизнес-диалог «Россия – Финляндия». Представители двух стран обсудят формирование циркулярной экономики в России, а также потенциал биоэкономики для экономического сотрудничества между странами. В рамках ПМЭФ-2018 запланированы круглые столы по развитию экономического сотрудничества России с Африкой, Индией, США, Финляндией, Францией, Японией и Италией.

Завтра, 25 мая 2018 года, президент России Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Синдзо Абэ и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард примут участие в пленарном заседании форума. Модератором пленарной сессии станет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт. Тема Форума – «Создавая экономику доверия».

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) откроется лаундж-зона «Территория инноваций» – пространство для встреч, обмена мнениями и дискуссий ИТ-предпринимателей, представителей бизнеса, власти и инвестиционного сообщества.

Кроме того, гостям будет представлена уникальная фото выставка «Русский балет – вдохновенный рисунок танца».

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