Челябинская область приняла два объекта культурного наследия в свою собственность

Два нежилых здания в центре Челябинска, относящиеся к объектам культурного наследия Челябинской области, приняты в областную собственность.

Соответствующие постановления о передаче здания утверждены сегодня, 26 марта, на заседании регионального правительства.

Здания расположены на гостевом маршруте - на Труда, 66, и Труда, 98. Планируется провести их реконструкцию к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

По адресу улица Труда, 66 расположен «Дом Первухина-Колбина». Дом построен в 1873-1874 годах золотопромышленником Василием Первухиным, а в 1902 году выкуплен у его вдовы купцом и меценатом Василием Колбиным.

Дом Колбина планируется восстановить с учетом всех законодательных требований. Ранее планировалось разместить в нем и в находящемся рядом здании первой городской электростанции (ул. Труда, 66А) культурный комплекс. На территории будет расположен не только театральный музей, но и хранилище для музея искусств. Находящуюся за зданием набережную планируется реконструировать.

На улице Труда, 98 рядом с Государственным историческим музеем стоит жилой дом Шиховых (Покровских). Дом был построен в конце 1850 года и принадлежал семье Шиховых, в 1883 году его купил советник Владимир Покровский

Оба здания находились в собственности города, затем решением Челябинской городской думы переданы в областную собственность и после реконструкции перейдут Государственному историческому музею Южного Урала.