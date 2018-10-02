Челябинские застройщики начали открывать спецсчета в Сбербанке

Челябинское отделение Сбербанка одним из первым в регионе открыло специализированные счета строительной компании «Легион». Перевод расчетов на спецсчет в уполномоченные банки стал одним из базовых изменений закона об участии в долевом строительстве, принятых летом этого года.

Средства, направленные СК «Легион» на новый счет, предназначены для финансирования строительства домов третьей очереди 30-го микрорайона и четырех высокоэтажных объектов в 20-м микрорайоне жилого комплекса «Ньютон». Основная особенность строящегося микрорайона в том, что территория дворов будет зонирована по возрасту и увлечениям жителей, а парковочная зона будет вынесена за пределы придомового пространства. Автомобили будут размещаться по внешнему периметру комплекса и в подземных паркингах. Стремление застройщика обеспечить жителей комфортными условиями проживания и развитой инфраструктурой в ЖК «Ньютон» уже отмечено Золотой статуэткой по итогам конкурса «Строитель года-2018», учрежденного Челябинским межрегиональным Союзом Строителей.

«Процедура открытия спецсчета в Сбербанке прошла достаточно просто, с использованием дистанционного резервирования счета. Я рад, что СК «Легион» стала первопроходцем на этом новом для всех застройщиков этапе сотрудничества с клиентами и банками. Счет открывали специально для ЖК «Ньютон», поскольку он востребован южноуральцами и мы планируем сделать его одним из качественных и уникальных жилых объектов региона», - рассказывает Сергей Пахомов, директор строительной компании «Легион».

«Для крупных застройщиков переход на спецсчета является практически незаметным. Сложности могут возникнуть только у компаний, ведущих финансирование своих объектов «котловым» способом. При этом наши специалисты оказывают клиентам необходимое содействие и поддержку. Всем застройщикам, которые подключили банковское сопровождение спецсчетов, Сбербанк присваивает статус приоритетных клиентов. Это значит, что они могут воспользоваться специальной выделенной линией службы поддержки банка», - говорит Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Порядок открытия спецсчета включает отправку в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖ), созданную после внесения изменений в 214-ФЗ, всех необходимых документов по объекту строительства, подготовку пакета документов для Сбербанка и процедуру открытия счета в ближайшем офисе банка по работе с корпоративными клиентами. Часть документов можно отправить через Сбербанк Бизнес Онлайн с помощью электронного сервиса E-invoicing.

Специализированные счета, открытые застройщиками в Сбербанке, в дальнейшем помогут им перейти на эскроу-сопровождение. Использование счетов эскроу предусматривает аккумулирование на них средств дольщиков и перечисление их банком застройщику после завершения строительства объекта.