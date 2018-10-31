Челябинский цинковый завод приступает к выработке кислорода

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе начато строительство новой кислородной станции производительностью 10 тысяч кубометров в час.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации и общественных связей ПАО «Челябинский цинковый завод», этот объект стал ключевым в плане капитального строительства предприятия на ближайшие два года. До конца 2018 года планируется завершить устройство фундаментов кислородной станции и приступить к общестроительным работам.

Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец 2019 года. Подготовка к строительству собственной кислородной станции идет на ЧЦЗ с 1995 года. Но реально начать строительство удалось только после вхождения завода в состав Уральской горно-металлургической компании. Кислород необходим в производстве для обогащения воздуха, подаваемого в печи кипящего слоя при обжиге цинковых концентратов.

Более 98% потребляемого ЦЧЗ кислорода получает обжиговый цех со своими тремя печами. Внезапное прекращение кислородоснабжения может привести к нарушению процесса обжига, спеканию кипящего слоя и длительной аварийной остановке печей.

По словам главного энергетика ЧЦЗ Александр Вернергольда., сейчас завод снабжает кислородом Челябинский металлургический комбинат, а зависимость от одного поставщика всегда чревата повышением стоимости, перебоями в поставках и даже полным их прекращением в случае аварии. Газ от ЧМК до ЧЦЗ подается по кислородопроводу протяженностью 11,3 километра, введенному в эксплуатацию более 40 лет назад.

Сейчас вблизи магистрали ведется интенсивное строительство, что может привести к ее повреждению. Часть трассы проходит по труднодоступным участкам и затопленным территориям, что увеличивает сроки проведения аварийных ремонтов.

Собственная кислородная станция ЧЦЗ будет работать по технологии вакуумной короткоцикловой адсорбции, основанной на селективном разделении азота, углекислого газа и влаги на твердых молекулярных ситах при изменении давления подачи атмосферного воздуха. Все примеси из воздуха поглощаются, а очищенный кислород поступает в производство. Такой режим обеспечивает наилучший уровень извлечения кислорода, высокую чистоту продукта, максимальную эффективность и экономическую выгоду.

— Этот объект важен для дальнейшего развития завода,— подчеркнул генеральный директор ПАО «ЧЦЗ» Павел Избрехт. Собственная станция разделения воздуха стоимостью почти 1,6 миллиарда рублей обеспечит существующие и перспективные потребности завода в рамках комплексной инвестиционной программы по увеличению объемов производства цинка до 200 тысяч тонн в год.