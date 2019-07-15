Челябинский цинковый завод вышел в финал Национальной промышленной премии «Индустрия-2019»

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод вошел в пятерку финалистов Национальной промышленной премии «Индустрия-2019».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе общественных связей ПАО «ЧЦЗ», премия вручается в рамках промышленной выставки « Иннопром». Всего на соискание высокой правительственной награды подали заявки 70 российских компаний. Среди критериев оценки - технологическая новизна, экономический эффект и межотраслевой характер проекта. Продуктом, который позволил челябинскому предприятию войти в число номинантов, стала разработка и промышленная реализация практически значимой технологии производства металлического индия высокой чистоты – квалификации Ин0000 (99,9999%). Технология выпуска высокочистого индия - до 600 килограммов в год- была разработана и внедрена в производство на ЧЦЗ в 2017 году. Пока произведено чуть более 250 килограммов высокочистого индия. В целом же, в мире в 2018 году было выпущено всего четыре тонны этого редкого металла. Индий применяется в производстве жидкокристаллических дисплеев, которыми комплектуются мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и компьютеры.

На ЧЦЗ прогнозируют, что с появлением в России высокочистого индия собственного производства будет дан толчок для развития новых технологий и научных отраслей, связанных с его применением. В рамках конкурса премии «Индустрия-2019» снят видеоролик о производстве индия в редкометальном отделении ПАО «ЧЦЗ» https://youtu.be/bpVNoiRRo4k. Видео было презентовано на выставке «Иннопром- 2019».

В число номинантов также вошли Компания ООО «Нижегородполимерстрой», АО «Северсталь Менеджмент», Компания ООО «С-ИННОВАЦИИ» и Группа компаний «ХЕВЕЛ». Лауреатом Национальной промышленной премии «Индустрия» стала Группа компаний «ХЕВЕЛ» за разработку фотоэлектрического модуля для солнечной энергетики.