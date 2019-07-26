Челябинское УФАС обвиняет медицинские учреждения в навязывании платной услуги

Челябинским УФАС России возбуждено дело в отношении 24 государственных, муниципальных и частных стоматологий Челябинска по признакам нарушения закона о защите конкуренции (пункт 1 части 1, пункт 1 части 4 статьи 11).

"Медицинские учреждения Челябинска взимают с пациентов плату за оказание услуги местной анестезии с применением дорогих и, возможно, более эффективных анестетиков (например, «ультракаин», «убестезин») вместо «дешевого» «лидокаина» при проведении стоматологических манипуляций по полису ОМС как по желанию самого пациента использовать более современный и надежный анестетик, так и по противопоказаниям пациента к препарату «лидокаин»", – рассказала руководитель УФАС России по Челябинской области Анна Козлова.

Взимание платы с пациентов за оказание услуги местной анестезии при проведении стоматологических манипуляций по полису ОМС при наличии противопоказаний к препарату «лидокаин» недопустимо действующим законодательством.

Челябинское УФАС России считает, что 24 медицинских учреждений, работающих в сфере ОМС, нарушают требования законодательства. Происходит ущемление законных прав и интересов граждан, что запрещено статьей 11 Закона о защите конкуренции: граждане не имеют возможности получить стоматологическую услугу без дополнительно навязанной платной услуги.

Но часто пациенты сами желают поставить более современный и надежный анестетик. При этом у них нет никаких противопоказаний, а медицинские учреждения требуют полную оплату, в том числе за работу и пустой укол. На соответствие требованиям законодательства исследуется, окончательное мнение не сформировано.

Также в ходе рассмотрения дела установлено, что некоторые медицинские учреждения спрашивают, а другие требуют у пациентов документы, подтверждающие наличие противопоказаний к препарату «лидокаин». За разъяснением этого вопроса управление обратилось в профильные органы власти.

С целью актуализации ситуации на рынке оказания стоматологических услуг Челябинское УФАС России повторно запускает опрос среди населения о случаях отказа медицинскими учреждениями в проведении местной анестезии при оказании стоматологической помощи по полису ОМС на бесплатной основе при наличии противопоказания к лекарственному препарату «лидокаин» без отсутствия подтверждающих документов и при их наличии.