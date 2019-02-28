ЧМК отгрузил 150 миллионов тонн агломерата

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») отгрузил 150-миллионную тонну агломерата с начала работы агломерационного цеха – участка по изготовлению сырья для металлургического производства, сообщает пресс-служба компании.

Агломерационное производство обеспечивает доменный цех ЧМК агломератом (рудным концентратом) высокого качества, который получают путем спекания железорудных концентратов.

На ЧМК агломерат начали выпускать в 1956 году. 100-миллионную тонну сырья произвели в 2008 году.

В 2005 году на ЧМК ввели в эксплуатацию новую аглофабрику, соответствующую всем современным экологическим требованиям. Благодаря модернизации сегодня это современный производственный комплекс, на котором работают 4 агломашины. Они оснащены пылегазоочистным оборудованием и электрофильтрами, которые соответствуют самым высоким требованиям экологической безопасности.

После ввода новой аглофабрики выбросы в атмосферу сократились в 8-10 раз, при этом производственные мощности увеличились в 2,5 раза. Она до сих пор считается лучшей в России с точки зрения экологичности.