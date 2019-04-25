ЧМК перерабатывает отходы металлургического производства

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») наращивает объемы переработки колошниковой пыли – основного вида отходов металлургического производства. Ее собирают и используют повторно в производстве агломерата – основного сырья для получения чугуна.

Колошниковая пыль образуется в доменных печах и содержит не менее 40% железа. В процессе производства она попадает в систему так называемой «мокрой» газоочистки, где оседает под воздействием воды.

Для переработки колошниковой пыли на ЧМК запустили в эксплуатацию специальную установку – барабан-сито. Спроектировали и построили агрегат специалисты комбината. Устройство может перерабатывать также железосодержащую пыль отвалов, тем самым уменьшая количество промышленных отходов.