ЧМК перерабатывает отходы металлургического производства
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») наращивает объемы переработки колошниковой пыли – основного вида отходов металлургического производства. Ее собирают и используют повторно в производстве агломерата – основного сырья для получения чугуна.
Колошниковая пыль образуется в доменных печах и содержит не менее 40% железа. В процессе производства она попадает в систему так называемой «мокрой» газоочистки, где оседает под воздействием воды.
Для переработки колошниковой пыли на ЧМК запустили в эксплуатацию специальную установку – барабан-сито. Спроектировали и построили агрегат специалисты комбината. Устройство может перерабатывать также железосодержащую пыль отвалов, тем самым уменьшая количество промышленных отходов.
«Железосодержащие отходы – колошниковая пыль, шламы доменного и конвертерного производств, окалина прокатных цехов – образуются на разных стадиях металлургического производства. На ЧМК все эти отходы используются вторично. Ежегодно комбинат наращивает долю перерабатываемых отходов, снижая нагрузку на окружающую среду», – отметил главный инженер Владимир Капнин.