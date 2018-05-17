ЧМК поставил арматуру для строительства «Башни Свободы»
Челябинск, 17 мая 2018 г. – Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») изготовил первую партию металлопроката объемом 320 тонн на возведение жилого комплекса в Челябинске.
В центре Челябинска началось строительство нового жилого комплекса «Башня Свободы». В его строительстве используется арматура производства Челябинского металлургического комбината. Кроме арматуры, ЧМК изготавливает для этого объекта трубы, качественный прокат, лист и уголок. Поставки, которые осуществляются металлоторговой компанией Группы «Мечел» – «Мечел-Сервис» – будут продолжены.
Комплекс возводится по новым стандартам качества в жилом строительстве и предусматривает современные архитектурные решения, инженерные системы и технологии.