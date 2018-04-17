Китайские и уральские бизнесмены провели в Челябинске деловые переговоры

В Челябинске вчера, 16-го апреля, в рамках визита делегации КНР в Южно-Уральской торгово-промышленной палате прошли деловые переговоры китайских и уральских предпринимателей.

В состав китайской делегации вошли руководители и специалисты восьми компаний различных сфер деятельности во главе с представителями Комитета по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян и его отделений в городах Шэньян и Маньчжурия.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, интерес ко встрече с гостями из КНР проявили представители около ста компаний Урала, приехавшие вместе с руководителями территориальных торгово-промышленных палат.

Президент ЮУТПП, председатель Ассоциации торгово-промышленных палат УрФО Федор Дегтярев обратил внимание на необходимость устранения образовавшегося дисбаланса в экспортно-импортных отношениях Урала и Китая.

«Впервые делегация провинции Хэйлунцзян посетила Челябинскую область в 1991 году. Были заключены крупные контракты на поставки в Китай поковок и штамповок, машин, производимых местными предприятиями. Тогда экспорт Челябинской области значительно превышал импорт региона. Но за прошедшее время ситуация кардинально изменилась, – подчеркнул Федор Дегтярев. - Сегодня из 500 миллионов долларов, составляющих товарооборот между Челябинской областью и КНР, примерно 90 процентов приходится на импорт и только десять процентов - на экспорт. Надеюсь, сегодняшняя встреча поспособствует улучшению ситуации, выравниванию торгового дисбаланса. И тогда интерес для сотрудничества будет еще больше».

Заместитель председателя Комитета по содействию международной торговле провинции Хэйлунцзян г-н Ли Сунхуа подтвердил повышенный интерес Китая к развитию двусторонних связей с Уральским регионом, однако указал на нехватку информационного обмена между субъектами. По его мнению, это и не дает взаимодействию быть более плодотворным и взаимовыгодным.

Восполнить информационный пробел в торгово-экономических отношениях Урала и Китая призвано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией торгово-промышленных палат Уральского федерального округа и Союзом северо-восточных подкомитетов Всекитайского комитета содействия международной торговле (CCPIT), заключенное в прошлом году.

В рамках деловых переговоров участники соглашения встретились для обсуждения перспектив взаимодействия. Руководители шести палат Урала (Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, Курганской области, Нижнего Тагила, Магнитогорска и Миасса) подробно рассказали о промышленном и инвестиционном потенциале своих субъектов.

В завершение встречи каждая из палат заключила отдельные соглашения о сотрудничестве с комитетами субъектов Китая: провинции Хэйлунцзян, городов Шэньян и Маньчжурия.

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