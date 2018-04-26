Коммерческая ипотека в Челиндбанке — под 11% годовых и без первоначального взноса

Челиндбанк предлагает бизнесу кредиты на приобретение коммерческой недвижимости на привлекательных условиях.

Коммерческая ипотека от Челиндбанка — это возможность для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей получить финансирование на приобретение коммерческой недвижимости на привлекательных условиях — по ставке 11% годовых на срок до 10 лет.

Данный вид кредитования станет наиболее оптимальным решением для компаний, готовых инвестировать в свой бизнес — расширять производственные площади и закупать новое оборудование. Оформив бизнес-ипотеку от Челиндбанка, можно приобрести торговое, производственное, складское или офисное помещение. А для предпринимателей, которые решили освоить новые территории, Челиндбанк дает возможность стать собственниками недвижимости в других регионах России.

Основные преимущества бизнес-ипотеки в ПАО «Челиндбанк»: без первоначального взноса (при условии предоставления дополнительного обеспечения в виде залога имеющейся недвижимости); страхование не обязательно; возможность использования уже имеющейся в собственности любой недвижимости в качестве залога; отсрочка оплаты основного долга, индивидуальный график платежей, с учетом сезонности бизнеса; возможность досрочного погашения кредита без штрафных санкций; выдача параллельных кредитов при уже действующих.

Также клиенты Челиндбанка могут воспользоваться рефинансированием коммерческой ипотеки, полученной ранее в других банках. Обязательным условием для заемщиков является наличие стабильного бизнеса, действующего не менее 12 месяцев на момент подачи заявки на получение кредита.

Онлайн-заявку на кредит можно заполнить на сайте банка.