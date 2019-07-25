Кредит на авто в тинькофф банке оформляется в онлайн режиме
Экономика
Сегодня, 14:57

Кредитование позволяет быстро и просто решать финансовые проблемы. Вы можете взять кредит на любые нужды, в том числе и на покупку машины. Вы получаете нужную денежную сумму, покупаете себе транспортное средство, а отдаете деньги банку небольшими платежами в течение длительного времени. Тинькофф выдает кредиты на выгодных условиях, он имеет множество положительных отзывов. Кредитные услуги банка пользуются большой популярностью, все большее число людей отдает им свое предпочтение. В этом нет ничего удивительного, ведь кредитование в Тинькофф имеет множество преимуществ. Более подробную информацию вы сможете найти на сайте банка.

Заявки на кредит оформляются онлайн, банк не имеет стационарных отделений. Клиенты обслуживаются максимально оперативно, вам не нужно тратить свое время на поездки в офис и стояние в очередях. Рассчитать условия автокредита можно на удобном онлайн калькуляторе на сайте банка. Банк не требует первоначального взноса, подтверждения дохода и дополнительных документов. Кредиты выдаются только по паспорту и водительскому удостоверению. Автокредит в Тинькофф банке имеет множество преимуществ, банк предлагает своим клиентам выгодные условия и высокий уровень сервиса.

Здесь вам не навязывают дополнительные услуги, например, оформление автостраховки каско в банке. Автокредиты выдаются под процентную ставку, которая стартует от 9,9% годовых. Клиенты могут получить на покупку авто до двух миллионов рублей, средства выдаются на срок до пяти лет. Кредит гасится небольшими платежами в течение длительного времени, поэтому вы сможете выплачивать его без особого ущерба для своего бюджета. Здесь вы можете взять кредит на подержанный автомобиль, не обязательно покупать новую машину в салоне, можно приобрести авто с пробегом с рук. К каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход, банк старается максимально удовлетворить все ваши пожелания.

Деньги выдаются на карте, она доставляется клиентам бесплатно в удобное место и время. Банк для обеспечения безопасности своих клиентов перед покупкой проверяет авто в открытых базах и по закрытым банковским источникам. Вы можете быть уверены в безопасности сделки при покупке машины с рук. Человек покупает авто самостоятельно, после оформления сделки он присылает в банк копии документов, которые подтверждают покупку. Они нужны для регистрации залога.

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