Кредитный портфель ВТБ в Челябинской и Курганской областях превысил 100 миллиардов

Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ на Южном Урале и в Зауралье по итогам первого квартала 2019 года вырос на 4% и превысил 101,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе достиг 99,8 млрд рублей (+16%).

Розничный кредитный портфель увеличился на 9% и составил 61 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 27,2 млрд рублей (+11% за квартал). Портфель кредитов наличными достиг 27 млрд рублей (+9%), автокредитов – 2,1 млрд рублей. Портфель привлеченных средств частных клиентов за январь-март увеличился на 5%, до 34,8 млрд рублей.

В первом квартале 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 7,6 млрд рублей заемных средств, что на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста осталась ипотека, продажи которой выросли в полтора раза и достигли 2,4 млрд рублей, а также кредиты наличными — за три первых месяца года челябинцы и курганцы оформили их в ВТБ на сумму 4,6 млрд рублей (+42%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам первого квартала составил 40,5 млрд рублей. Основную его часть составляет средний и малый бизнес — 32,4 млрд рублей (+11%), еще 8,1 млрд рублей приходится на крупный бизнес. Среди отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование, – торговля и сфера услуг, строительство, сельское хозяйство и пищевая промышленность.

Портфель привлеченных средств юридических лиц за первый квартал года вырос на 23% и достиг 65 млрд рублей. В сегменте среднего и малого бизнеса ресурсный портфель превысил 38,5 млрд рублей.

Также в первом квартале ВТБ начал сбор биометрических данных в своих отделениях в Челябинске, Магнитогорске и Кургане. К концу года планируется обеспечить необходимым оборудованием все офисы в регионе.

Управляющий ВТБ в Челябинской и Курганской областях Эдуард Громов отметил: «На рынке сохраняется высокая потребительская и деловая активность. Уральцы охотно используют заемные средства для решения своих задач, также востребованы и депозиты. ВТБ нацелен на то, чтобы совершенствовать сервис и предлагать новые продукты, что позволит нам и дальше увеличивать присутствие в регионе».