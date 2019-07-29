Наталья Котова о программе «Городская среда»: Подрядчики взялись за объемы, которые им не по силам

Челябинск отстает по темпам реализации программы «Комфортная городская среда». Из-за низкого качества проектно-сметной документации в некоторых районах областного центра работы выполнены только на десять процентов.

О реализации программы «Комфортная городская среда» говорили сегодня, 29 июля, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Как отметил заместитель главы города по городскому хозяйству Евгений Крехтунов, в 2019 году в городе планируют благоустроить 125 дворовых территорий и 11 общественных пространств. Сдать объекты подрядчики должны к первому октября. Из графика они уже выбились. В Калининском районе работы выполнены на 30 процентов, а в Тракторозаводском вообще на десять.

«Мы столкнулись с такими проблемами, как низкое качество подаваемой проектно-сметной документации и большая загруженность поставщиков малых архитектурных форм. Кроме того, не все районы придерживаются принципа комплексности при выполнении работ, люди жалуются», - отметил Евгений Крехнутов.

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова дала подчиненным поручение вплотную заняться разработкой проектно-сметной документации на следующий год.

«Это оказалось проблемой. Некоторые подрядчики сильно «упали» в цене и в итоге взяли на себя объемы, которые им выполнить не под силу. По сумме контрактов они снизились, а по срокам не успевают», - отметила Наталья Котова.

Наталья Котова также добавила, что сроки никто переносить не будет. Подрядчикам придется укладываться в те, которые установлены.