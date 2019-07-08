Наталья Котова об уличной торговле: Мы вернулись в 20-й век
На улице Воровского и Гагарина в Челябинске появятся аншлаги, информирующие жителей города, что здесь запрещена уличная торговля. Исполняющая обязанности главы областного центра Наталья Котова отметила, что засилье уличных лотков и многочисленных ларьков и киосков, «отбросило» город в 20-ый век.
Такое заявление Наталья Котова сделала сегодня, восьмого июля», после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска.
«Я объезжала город и заметила, что на гостевых маршрутах, на которых не должно быть торговых объектов, идет бойкая торговля. На Воровского рынок убрали, а люди все равно торгуют. Такая же ситуация на улице Гагарина. Нужно установить аншлаги с информацией о том, что там торговля запрещена, а также указать те места, где она возможна. Я пришла к выводу, что людей нужно сначала предупредить, а потом с них требовать. То, что происходит сейчас - это возврат в 20 век. Есть магазины, супермаркеты», - сказала исполняющая обязанности главы областного центра Наталья Котова.
Также Наталья Котова отметила, что намерена провести совещание с организациями, которые отвечают за размещение и снос ларьков и киосков.
«На совещание будут приглашены и руководители, которые подписывают разрешения на их размещение. Нет никакой необходимости в таком количестве ларьков и киосков. Мы также должны подумать о людях, которые работают в незаконных торговых объектах. Они не виноваты, что там работают. Собственники киосков должны понимать, что сначала нужно получить разрешение, а затем торговать», - добавила Наталья Котова.