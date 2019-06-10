Нижегородцы будут ремонтировать челябинские дороги круглосуточно

Компания ООО «Нижавтодорстрой», выигравшая конкурс на проведение в Челябинске работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планирует трудиться круглосуточно.

Кроме того, нижегородцы пообещали челябинским властям, что одновременно - для ускорения процесса - будут ремонтировать в столице Южного Урала сразу четыре-пять улиц. Об этом сегодня, десятого июня, после аппаратного совещания в городской администрации сообщила первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова.

Она рассказала, что нижегородская компания с техникой и сотрудниками выдвинулась в сторону южноуральской столицы. Часть техники пришла сегодня.

Подрядная организация уже определилась с местом дислокации базы, сняла служебное жилье, офис.

«Надеемся, что 12-го июня нижегородцы уже приступят к ремонту дорог», - подчеркнула Наталья Котова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинское управление дорожного хозяйства и ООО «Нижавтодорстрой» подписали контракт на прошлой неделе. Цена контракта – 827,7 миллиона рублей.

По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» данная компания отремонтирует 18 участков дорог. Кроме того, на пересечении автодороги «Меридиан» с улицей Потемкина, а также проспекта Победы с улицей Тепличной будут установлены светофорные объекты.