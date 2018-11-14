О новом порядке уплаты имущественных налогов узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, 17 ноября, в 19.50 и в воскресенье, 18 ноября, в 19.50 на 31-м канале, телезрители узнают о том, почему Южно-Уральский государственный университет стал центром притяжения специалистов в области цифровой индустрии.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: что изменилось для физических лиц в 2018 году в плане уплаты имущественных налогов; почему энергетики активно внедряют антимонопольный комплаенс.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook и ВКонтакте.