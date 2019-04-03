О реакции бизнеса на новые налоги и сборы узнают зрители телекомпании "Деловой Урал"

В программе "Бизнес Большого Урала", выходящей в субботу, шестого апреля, в 20.00 и в воскресенье, седьмого апреля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, как южно-уральский бизнес относится к внесению в Налоговый кодекс РФ пяти основных неналоговых платежей.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" управляющий директор ООО "Телекомпания "Деловой Урал" Игорь Степанов, также в выпуске: каким образом были изменены параметры годового бюджета Челябинской области на очередном заседании областного Законодательного Собрания; почему местный бизнес все активнее включается в поддержку культуры и искусства; с какими итогами ВТБ в Челябинской и Курганской областях закончил 2018 год и каковы планы объединенного бизнеса банка на текущий 2019 год.

Программу "Бизнес Большого Урала" смотрите также на канале "Ваше ТВ": понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале "Интерсвязь ТВ" (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в

7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании "Деловой Урал" и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.