Об изменениях в ЖКХ узнают зрители телекомпании "Деловой Урал"

В программе "Бизнес Большого Урала", выходящей в субботу, 23 марта, в 20.00 и в воскресенье, 24 марта, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, какие проблемы обсуждали промышленники и предприниматели на съезде РСПП в Москве.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" управляющий директор ООО "Телекомпания "Деловой Урал" Игорь Степанов, также в выпуске: как изменится жилищно-коммунальное хозяйство региона с появлением "умных" городов»; какие проблемы в сфере охраны труда и промышленной безопасности обсуждались на организованном Уральской горно-металлургической компанией на базе отдыха Челябинского цинкового завода семинаре; почему коммунальщики озаботились созданием положительного имиджа управляющих компаний; каким образом можно записаться на прием к врачу через мобильное приложение "Интерсвязи" на смартфоне.

Программу "Бизнес Большого Урала" смотрите также на канале "Ваше ТВ": понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале "Интерсвязь ТВ" (цикл выходов на канале

начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании "Деловой Урал" и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.