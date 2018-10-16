Президент распорядился выбрать единственного исполнителя работ по реконструкции челябинского аэропорта

Правительство Российской Федерации без проведения конкурса назначит единственного исполнителя работ и услуг по реконструкции аэродрома «Баландино» в Челябинске.

Соответствующее поручение правительству РФ дал президент Владимир Путин, сообщил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Работы по реконструкции челябинского аэропорта будут проводиться в рамках подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

«Очень важно, чтобы аэропорт по уровню своей инфраструктуры отвечали международным стандартам и предъявляемым требованиям», - отметил губернатор.

Борис Дубровский рассказал, что Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на документацию по первому этапу реконструкции, это дало возможность двигаться дальше.

«Мы детально проработали вопрос с федеральными органами исполнительной власти. Итогом этой деятельности стало поручение президента России Владимира Владимировича Путина», – подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, Борис Дубровский лично обращался к представителям федеральной власти с просьбой ускорить финансирование строительства челябинского аэропорта – перенести с 2020-2021 годов на более ранний период. Правительство приняло соответствующее решение. В начале октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить около одного миллиарда рублей на реконструкцию объекта уже в 2018-2019 годах.

В рамках подготовки к проведению саммитов будет ускорена работа и по рекультивации закрытой свалки, расположенной в центре Челябинска. Напомним, свалка была закрыта в сентябре 2018 года. Как отметил Борис Дубровский, правительство региона сейчас совместно с министерством природных ресурсов РФ ведет проработку аналогичного решения по выбору единственного исполнителя рекультивации челябинской свалки.