Проект реконструкции челябинского аэропорта одобрили наверху

Эксперты Главгосэкспертизы России, изучив откорректированную проектно-сметную документацию. одобрили обновленный проект реконструкции челябинского аэропорта. Предыдущие положительные заключения по объекту выдавались в мае 2018 года.

Как отмечают в Главгосэкспертизе, проектом запланированы установка светосигнального оборудования и оборудования радиотехнического обеспечения полетов, авиационной электрорадиосвязи и метеообеспечения. Все работы будут профинансированы из средств государственной корпорации по организации воздушного движения в Российской Федерации (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»).

Кроме того, на средства федерального бюджета реконструируют искусственные покрытия рулежных дорожек и перрона, расширят взлетно-посадочную полосу аэродрома для обеспечения эксплуатации расчетных типов воздушных судов, обустроят водосточно-дренажную систему, покрытия площадки для обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью.

Международный аэропорт федерального значения имени Игоря Курчатова расположен в 18-ти километрах от Челябинска. Аэропорт обеспечивает авиационное сообщение региона с крупнейшими городами Российской Федерации, странами ближнего и дальнего зарубежья.

В последние годы в ходе подготовки к саммиту стран-членов ШОС и другим крупным международным мероприятиям, которые пройдут в столице Южного Урала в 2020 году, было запущено несколько крупных проектов по модернизации инфраструктуры комплекса.

С целью доведения челябинского аэродрома до III категории посадки были внесены изменения в проект реконструкции объектов федеральной собственности аэропорта. Корректировка предусматривает оснащение аэродрома радиомаячной системой посадки ILS2700 с DME/NL2700 с МКп-270° и радиолокационной станцией обзора летного поля типа «Атлантика» с комплексом средств автоматизации наблюдения и контроля аэродромного движения КСА НКАД «Вега», а также установку системы светосигнального оборудования ОВИ-III с МКп-270°.

Кроме того, изменена высота башни аэродромного радиолокатора АОРЛ-1АС, откорректирована спецификация оборудования, расширен перечень исходных данных для проектирования, разработаны решения по объектам радиотехнического, метеорологического и светосигнального оборудования аэродрома.