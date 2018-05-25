Пшеницын: Снижение топливных акцизов требует принятия балансирующих мер для бюджетов

Правительство России намерено снизить акцизы на автомобильный бензин и дизель с 1 июля. Эту информацию подтвердил на деловом завтраке Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

«Решение снизить акцизы на топливо, безусловно, преследует благую цель – сдерживание роста рыночных цен. Но так как оно затронет все уровни бюджетов и обернется снижением доходов, должны быть какие-то балансирующие меры», - считает министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, также работающий в эти дни на площадках форума.

Глава регионального минфина напомнил, что в последние годы складывается практика снижения либо ставок, либо нормативов зачисления данного доходного источника в региональные бюджеты. «Так, норматив по акцизам на нефтепродукты для регионов с 2015 года снизился на 43%. Это в первую очередь влияет на наполняемость дорожных фондов, а значит на объемы и качество работ в дорожной сфере», - отметил министр.

Андрей Пшеницын подчеркнул, что дополнительное уменьшение ставок по акцизам на бензин и дизельное топливо для Челябинской области обернется выпадающими доходами в 2018 году на сумму около 1 миллиарда рублей.

«Поэтому главный вопрос здесь – как эти потери будут компенсированы субъектам Федерации. Ведь за нами еще и муниципальный уровень бюджетов, которые это тоже затрагивает. Хотелось бы, чтобы уже было выполнено поручение президента от июня прошлого года о передаче акцизов в полном объеме в пользу регионов».