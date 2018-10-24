Путин откроет завод в Челябинске, к которому приложил руку Медведев

Сегодня, 24 октября, в Челябинске, состоится торжественное открытие машиностроительного завода АО «Русские электрические двигатели» в Челябинске.

РЭД является резидентом индустриального парка «Станкомаш», на территории которого и возведен завод.

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия в режиме видеоконференцсвязи. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский, побывавший в гостях у «Делового утра» на НТВ.

Глава региона напомнил, что президент уже был на этом заводе, когда он еще только строился. В ноябре 2017 года на площадке «Станкомаша» проходил XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием двух президентов. Это был 13-й визит Владимира Путина в Челябинск. Предполагалось, что и в этот раз президент лично примет участие в церемонии открытия (даже переносилась дата ее проведения), но государевы дела не позволили это сделать. Сегодня Владимир Путин, как написано на сайте Кремля, проведет переговоры с Председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, который посетит Россию с официальным визитом, а также проведёт заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Борис Дубровский сегодня напомнил ведущим «Делового утра» и всем зрителям программы на НТВ, что «начало этому проекту (РЭД – прим. ред.) дал Дмитрий Анатольевич Медведев, когда в апреле 2016 года заложил первый камень в его основание. «И вот через два с половиной года объект начинает работать. Очень масштабный проект», - подчеркнул глава региона.

В церемонии открытия примут участие резидент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко, представители компании Nidec ASI S.p.A. (Италия), губернатор Борис Дубровский.

Акционерное общество «Русские электрические двигатели» - совместное предприятие ПАО «Транснефть» (51 %) и АО «Конар» (49 %). Партнером предприятия выступает итальянская компания Nidec ASI S.p.A. (Италия) – один из мировых лидеров производства высоковольтных электродвигателей. Она обеспечила АО «РЭД» необходимыми технологиями по разработке и производству электродвигателей, стажировку персонала.

На заводе будет реализован полный цикл производства электродвигателей: изготовление комплектующих, сборка, проведение испытаний продукции.

Мощность завода – 300 электродвигателей для насосных магистральных и подпорных агрегатов в год. Мощность выпускаемых электродвигателей составит от 315 до 14,5 тысячи киловатт с перспективой расширения до 45 тысяч киловатт.