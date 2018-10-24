Борис Дубровский стал звездой НТВ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня утром побывал в гостях у «Делового утра» на НТВ и рассказал, как развивается регион и какие проблемы преодолевает на пути к более светлому, чистому и свежему будущему.

Глава региона поделился приятной новостью об открытии нового машиностроительного завода «Русские Электрические Двигатели» на территории индустриального парка «Станкомаш» в Челябинске. Первый камень в основание этого завода заложил премьер-министр Дмитрий Медведев в апреле 2016 года. Торжественная церемония открытия состоится сегодня, 24 октября. В ней примет участие президент Владимир Путин в режиме видеоконференции.

Губернатор отметил, что промышленность (металлургия, машиностроение) была и остается основой региона, Челябинская область – опорным краем державы. В последние годы ощутимые успехи демонстрируют и южноуральские аграрии. «Сельское хозяйство для нас – это одна из наших точек роста», - подчеркнул глава региона. Борис Дубрвоский отметил, что лично для него – металлурга по жизни (он окончил металлургический институт и более 30 лет проработал на ММК) - сельское хозяйство никогда не было для меня открытой книгой, но сейчас стало очень интересно этим заниматься. «За губернаторский срок я понял, что сельское хозяйство - это очень серьезный, интересный и высокотехнологичный бизнес. В наших условиях рискованного земледелия успех можно достичь только, применяя самые передовые технологии. И они у нас внедряются», - поделился губернатор.

Корреспонденты поинтересовались у главы региона, как развитая промышленность отражается на экологии (слава об экологических проблемах в области, в том числе благодаря и некоторым федеральным журналистам, прокатилась по всей стране).

Борис Дубровский не стал скрывать, что ситуация достаточно сложная. «Очевидно, что это те технологии, которые закладывались во времена становления промышленности, на сегодня дают серьезную нагрузку на окружающую среду на текущий момент», - отметил глава региона. В качестве примера по наведению порядка в этой сфере он привел программу ММК по внедрению наилучших доступных технологий. «В результате ее реализации в течение пяти лет в разы улучшится качество атмосферного воздуха», - заверил губернатор.

Затронули в эфире и прогремевшую на всю страну мусорную проблему в Челябинске, когда из-за саботажа некоторых перевозчиков большая часть дворов областного центра «утонула» в мусоре. «На сегодня ситуация стабилизировалась. И регион, как и вся страна, последовательно идет к тому, чтобы с 1 января 2019 года к работе приступил региональный оператор, который будет системно и целенаправленно заниматься вывозом мусора, извлечения вторичных ресурсов, утилизацией отходов», - рассказал Борис Дубровский.

Зашел разговор и об Уральской высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск-Екатеринбург». Губернатор напомнил, что в конце 2017 года в правительство РФ подали предложение о заключении концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации ВСМ. «Мы сделали его вместе со Свердловской областью и рядом промышленников, которые верят в этот проект и понимают, что он даст серьезное развитие регионам», - подчеркнул глава региона. Он добавил, что в случае реализации данного проекта в стране появиться третья агломерация (после Московской и Санкт-Петербургской), которая определит вектор развития этой территории. «Этот проект отличается тем, что все эффекты возникают и в периоде строительства», - подчеркнул губернатор. По предварительной оценке экспертов, его стоимость составит порядка 380 миллиардов. Планируется ВСМ запустить в 2024 году. Этот срок ввода объясняется тем, что Екатеринбург подал заявку на проведение Экспо-2025. «На наш взгляд, гостей ЭКСПО должен принимать Челябинск и Екатеринбург», - высказал точку зрения двух регионов Борис Дубровский.

Ведущие поинтересовались и у Бориса Дубровского пятью основными направлениями развития региона, которые он на днях обозначил. По словам Бориса Дубровского, ключевыми направлениям развития области на ближайшие годы станут: поддержка ветеранов, охрана окружающей среды и решение экологических проблем, мощное инфраструктурное развитие Челябинска и области, углубление и расширение проекта губернатора «Реальные дела» и забота о детях.

Ведущие поблагодарили губернатора за беседу и пожелали хорошего дня. А день сегодня обещает быть очень насыщенным на встречи и важные разговоры.