РФЯЦ – ВНИИТФ представляет свои разработки на Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2018»

Филиал РФЯЦ - ВНИИТФ - «Всероссийский электротехнический институт» (ВЭИ) – представляет - свои разработки на XXIV Международной промышленной выставке «Металл-Экспо 2018», открывшейся в Москве.

В главном металлургическом форуме принимают участие свыше 550 компаний из 32 стран мира – это ведущие металлургические предприятия трубной промышленности, метизной продукции, производители проката цветных металлов и продуктов их глубокой переработки, поставщики металлопродукции и сервисные металлоцентры (СМЦ), а также строители, нефтяники, газовики, машиностроители.

РФЯЦ – ВНИИТФ представляет высоковольтную пушку тлеющего разряда повышенной мощности и электронно-лучевую пушку ЭЛТ 600 с термокатодом, которая дает возможность получения уникальных химически чистых, тугоплавких металлов и сплавов, сообщают в пресс-службе компании.

«Металл-Экспо’2018» предусматривает обширную и в то же время актуальную деловую программу. Выставка будет работать на ВДНХ до 16 ноября. Ожидается, что за это время представители профессионального сообщества обсудят различные аспекты развития промышленности, стройиндустрии, энергетики, транспорта, тенденции рынка металлов, представят новые технологии и проекты. В рамках конгресс-части форума пройдет свыше 40 конференций, семинаров и круглых столов по всем сегментам металлургического бизнеса.