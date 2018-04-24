Россельхозбанк снижает первоначальный взнос по ипотеке на первичном рынке

Россельхозбанк снизил первоначальный ипотечный взнос на покупку новостроек с 20% до 15%. Первоначальный взнос по ипотечным программам на приобретение жилья на вторичном рынке также составляет 15%.

Изменения расширяют возможности клиентов банка и позволяют не откладывать покупку недвижимости.

По состоянию на 1 апреля 2018 года банком аккредитовано около 5 тысяч новостроек в 84 регионах России. Клиент может взять кредит на покупку квартиры в любой из них, независимо от места своего проживания.