Сбербанк и "Равис" подписали соглашение о модернизации птицеводческого комлекса

Сбербанк и агрохолдинг «Равис» (Челябинская область) подписали соглашение о модернизации птицеводческого комплекса на сумму 450 миллионов рублей.

Соглашение, которое станет стратегическим для развития мясного птицеводства в Уральском регионе и в России, было подписано сегодня, 11-го июля, в Екатеринбурге на площадке ИННОПРОМа - одного их важнейших деловых мероприятий года.

Документ подписали глава Уральского Сбербанка Владимир Черкашин и Андрей Косилов, генеральный директор агрохолдинга «Равис», входящего в число крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России, реализующего свою продукцию через 400 фирменных магазинов в пяти регионах Урала и других торговых сетях по всей стране.

Подписанное соглашение предусматривает комплексное финансирование проекта по модернизации основного птицеводческого комплекса птицефабрики «Равис». Проект включает строительство и реконструкцию нескольких цехов, установку дополнительного оборудования, внедрение новой системы очистки стоков и строительство энергокомплекса мощностью 4МВт.

Обновление производства позволит улучшить качество мясной продукции засчет применения новых кормов для птиц, а также увеличить объемы выпускаемого мяса птицы. Общие инвестиции в проект составляют 450 миллионов ублей, планируемый срок ввода в эксплуатацию - 2021-й год.

"Новый проект агрохолдинга «Равис» является экономически и инвестиционно значимым для всей России. Знаю, что южноуральская компания выбрана в качестве экспериментальной площадки для создания нового отечественного кросса птицы, и эта модернизация будет способствовать достижению этой важной стратегии", - отметил Владимир Черкашин.

"От подписанного соглашения и реализации самого проекта мы ожидаем большого эффекта - как в плане укрепления производства, так и повышения производительности фабрики. А благодаря внедрению новой и современной системы очистки стоков производство будет более экологичным, и мы снизим вредное воздействие на окружающую среду. Также в рамках проекта будет построен энергоэффективный комплекс, который уменьшит наши и региональные затраты на энергоресурсы и теплоснабжение", - подчеркнул Андрей Косилов.