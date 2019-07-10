Сенокос в стиле «KUHN»

Вот и началась долгожданная страда: первый сенаж пошел на кормоплощадки СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н.

Этот период – наиважнейший в животноводстве, особенно в таком крупном молочном. Есть корма – будет молоко. Большое молоко. Если сейчас в сутки Коелга надаивает по 65 тонн, то к зимнему «пику» – намётка на 70.

С непредсказуемой уральской погодой надо быть готовым и к затяжным дождям, и к таким неожиданным, которые всю высушенную в валках траву замочат одномоментно, и тогда суши всё по новой… А сроки в кормозаготовке, когда травы самые питательные вещества набрали, затягивать нельзя…

Для решения этой тактической задачи несколько дней назад коелгинцы запустили на сенокос замечательного, неоценимого помощника от фирмы KUHN – валкообразователь, который и валки переворачивает для быстрой сушки, и формирует их в укрупненные, чтобы комбайны меньше проходов по полю делали, а разом – в одном – молотили до десяти прежних скошенных … Вот такое «ускорение» и такая экономия и времени, и средств: истинно коелгинский подход…

На поле с духмяным донником этот французский фасонистый агрегат, стоивший кооперативу 7 миллионов (тот случай, когда необходимо за ценой не постоять), – MERGE MAXX 950 – трудился в прицепе с юрким челленджером… Жёлтый донник, жёлтый трактор – солнечные краски июля…

Председатель СПК Анатолий Шундеев, сам по профессии инженер-механик, очень доволен:

- Отличный агрегат, ожидали, конечно, прежде невиданных «сюрпризов», и Мердж макс, действительно, прекрасно себя уже показал, даже не на самой легкой культуре доннике. Когда идет сплошное скашивание, он подбирает (с ширины 9 метров!) чисто, без земли, переворачивает траву, формируя укрупненные рыхлые валки, которые еще быстрее подсыхают. В итоге позволяет получать более качественный корм при ускоренном цикле просушивания.

– А как он поведет себя на других культурах? Вот донник ему пришелся «по вкусу»…

– На любых культурах, будь то многолетка или однолетка – Мердж макс ведет себя одинаково: он обрабатывает различные виды кормов, включая самые деликатные культуры, его везде хвалят, – так что фирма KUHN значительно помогла земледельцам.

Этот пример мы переняли от наших коллег из Свердловской области, в том числе из СПК «Килачёвское»: у соседей–свердловчан такой техники на полях работает уже немало. Мы тоже буквально месяц назад сделали такое же приобретение, и очень даже довольны. Кстати, работу на нём наш тракторист при помощи консультантов освоил в течение дня. Машина хоть и технически сложная, но очень простая в управлении. И, знаете, если силёнок хватит, то на будущий год обязательно прикупим еще один Мердж макс.