«Союзпищепром» создал выпечку для идеальных хозяек

Многие из нас мечтают - вот было бы так: пришла с работы, а в квартире - чистота, на столе - свежайшая выпечка, муж и дети сыты и довольны. Мечты сбываются?

С чистотой и порядком давно и успешно справляются роботы-пылесосы, посудомоечные и стиральные машины, а вот как быть с выпечкой? Производители продуктов питания предлагают все больше «почти готовой» еды, которую остается только разогреть и сервировать. Воздушная выпечка - не исключение.

Для автоматизации сложного процесса приготовления слоеного теста «Союзпищепром» оборудовал цех совершенным оборудованием немецкой фирмы FRITSCH, которая предлагает новаторские решения в области формовки и разделки теста. Здесь умные машины тщательно перемешивают тесто из муки высшего сорта и раскатывают в сто слоев, чтобы у вас гарантированно получалась легкая и воздушная, нежная и ароматная выпечка.

Круассаны и штрудели

Короли кофеен круассан и штрудель восхищают тогда, когда они «с пылу с жару». В кофейнях и ресторанах их готовят из полуфабрикатов, которые подверглись шоковой заморозке. Именно такие полуфабрикаты выпускает «Союзпищепром». Начинки - сладкие, овощные, мясные, с сыром - на любой вкус. Цена не кусается, а секрет приготовления в домашних условиях прост.

Утром, перед работой, выньте полуфабрикаты из морозильника, разложите на противень и поставьте его в холодильник. Вернувшись домой, извлеките противень из холодильника и оставьте на 40-50 минут при комнатной температуре для расслойки, а сами занимайтесь любимым делом - поиграйте с детьми, почитайте книгу или просто отдохните после трудового дня.

Полуфабрикаты расстоялись? Осталось смазать их взбитым яйцом, поставить на 15-20 минут в духовой шкаф и выпекать при температуре 180 градусов. Готово! Свежайшая, вкусная, румяная выпечка у вас на столе! А запах… ммм!

ЛАЙФХАКИ ИДЕАЛЬНЫХ ХОЗЯЕК:

- во избежание опадания изделий не открываете дверцы печи во время выпечки;

- для сохранения хрустящей корочки готовые изделия рекомендуется сразу снять с горячего листа;

- изделия из слоеного теста можно выпекать только в духовке, микроволновая печь не подойдет для этих целей;

- до помещения изделий в печь ее необходимо предварительно разогреть до 200 градусов, а во время выпечки температуру можно снизить до 180 градусов - так тесто будет нежными и слегка хрустящими;

- после выпекания обязательно дайте остыть готовой выпечке для равномерного распределения влаги.

Готовые полуфабрикаты от «Союзпищепром» - это различные виды теста (слоеное дрожжевое/бездрожжевое, песочное), готовые основы для выпечки, круассаны, штрудели, сладкие булочки.

Просто, быстро, вкусно – семья будет довольна. Вот и секрет идеальных хозяек. Проводите время с семьей, отдыхайте, занимайтесь любимым делом, а вкусную выпечку без труда и забот для вас уже сделал «Союзпищепром», осталось только разморозить и поставить в печь.