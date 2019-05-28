Текслер: Люди должны видеть, что в Челябинской области есть смысл жить и работать

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал региональных промышленников ускорить работы по реализации проектов по улучшению экологии и активнее участвовать в социальных инвестициях в регион.

С такими призывами обратился глава региона к членам Союза промышленников и предпринимателей области.

Алексей Текслер, выступая на заседании СПП, отметил, что улучшение экологической обстановки в области – одно из ключевых направлений. В рамках нацпроекта по экологии необходимо в ближайшие пять лет сократить объемы вредных выбросов в Челябинске и Магнитогорске более чем на 20%.

Глава региона отметил, что в ближайшее время будут подписаны соглашения по проектам в этой сфере (договоренности об этом были достигнуты ранее) и начнется их реализация. «Нужно ускориться, чтобы мы все как можно быстрее в прямом смысле слова почувствовали результат», – подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона отметил, что перед областным правительством стоит задача по созданию совместно с бизнесом новых высокотехнологичных рабочих мест с достойной заработной платой и рост производительности труда. По его мнению, необходимо развивать и осваивать новые ниши в сфере машиностроения, так как у региона высокий потенциал в этой отрасли.

Также Алексей Текслер подчеркнул, что наряду с развитием «большой» промышленности для Челябинской области важно развитие современного сектора малого и среднего предпринимательства.

«Люди должны видеть, что здесь – в нашей области – есть смысл жить и работать, связывать с регионом будущее», – обратился к участникам СПП Алексей Текслер. Глава региона обратил внимание промышленников на необходимость их участия в социальных инвестициях. «Нужно не только зарабатывать в регионе, но и вкладывать в него», - подчеркнул врио губернатора.