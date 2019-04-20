Текслер предложил перевести ТЭЦ-2 в Челябинске на газ для улучшения экологии

Самая мощная тепловая электростанция Челябинска - Челябинска ТЭЦ-2 – будет переведена с бурого угля полностью на газ.

Об этих планах сообщил врио губернатора Алексей Текслер в рамках Всероссийского экологического форума «Чистая страна», который организовала «Единая Россия».

Глава региона отметил, что для улучшения экологической ситуации в Челябинске перед предприятиями, расположенным в черте города, поставлена задача уйти от использования бурого угля.

Запланирован перевод полностью на газ челябинской ТЭЦ-2 (ПАО «Фортум»), остальные теплоцентрали компании уже переведены на газ. По словам врио губернатора, ТЭЦ-2 расположена в центре города и сжигает более 1 миллиона тонн угля ежегодно. При этом вредные выбросы в атмосферу составляют 15 тысяч тонн ежегодно.

«Стоит задача уйти от использования бурого угля и перейти на газ с последующей рекультивацией золошлакоотвалов», - обозначил задачу глава региона.

По словам Алексея Текслера, сроки достижения этой цели будут понятны после включения этого проекта в федеральные программы. При положительном исходе на решение задачи понадобится несколько лет.