Текслер - журналисту: Вы говорите, что со средним и малым бизнесом совсем плохо, а мне отчитывались не так

Средний и малый бизнес, занимающийся производством продовольственной продукции в Челябинской области, не имеет доступа в сетевые магазины. Невозможность реализации своего товара приводит к закрытия малых предприятий.

Об этом рассказала журналист газеты «Знамя Oктября» (Пластовский район) Элла Ирмухаметова на пресс-конференции нового главы региона 4 апреля.

«Малый бизнес загибается, закрываются малые производства. Сбыт проблематичен, потому что нет входа в сети у малого бизнеса. Местная пекарня закроется, потому что она не может продаваться в сетях. Ее туда не пускают, логистика «съест» ее доход. Она не сможет возить свой продукт по всей Челябинской области», - рассказала журналист.

Она попросила Алексея Текслера записать эту проблему в свой «красный блокнот» (туда врио губернатора делал важные пометки по вопросам, которые, по его мнению, требуют дополнительной проработки и анализа).

«Можно ли предусмотреть для местных производителей место на полках в сетевых магазинах, чтобы они могли продавать свою продукцию хотя бы в близлежащих районах?», - поинтересовалась Элла Ирмухаметова.

Алексей Текслер ответил, что вопрос про сетевые магазины он в свой блокнот записал. По его сведениям, которые были представлены подчиненными, на сегодня в области есть соглашение только с «Пятерочкой». Крупные производители сельхозпродукции в регионе также обращали внимание врио губернатора на трудности работы с сетевыми магазинами. «А что касается среднего и малого бизнеса, так это, наверное, крайне сложно. Давайте поработаем в этом направлении, может быть, сдвинем вопрос с мертвой точки», - заверил врио губернатора.

Он также обратил внимание на противоречия в получаемых им сведениях о состоянии малого и среднего бизнеса и данных корреспондента. «Вы говорите, что совсем плохо. Мне отчитывались не так. Мне отчитывались, что мы одни из лидеров в стране. Но я обращу внимание на эту тему», - пообещал Алексей Текслер.

Кроме того, в ближайшее время будет проведен семинар с участием корпораций. Соответствующие договоренности с генеральным директором федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александром Браверманом уже достигнуты. «Мы должны не просто провести семинар, а получить результат. Дополнительное финансирование, новые практики, новые решения и прочее», - поручил глава региона.