УФАС отменило итоги аукциона по закупке «умных» светофоров

Итоги закупки по замене оборудования системы управления дорожным движением и средств регулирования для Челябинска отменены.

Такое решение было принято 15 мая комиссией Челябинского УФАС России по результатам рассмотрения жалобы регионального общественного объединения общественной организации «СТОПкартель» и проведения внеплановой проверки.

Заказчиком аукциона на выполнение работ по замене оборудования для функционирования автоматизированной системы управления дорожным движением в Челябинске и средств регулирования дорожным движением с целью привлечения к национальному стандарту является управление дорожного хозяйства администрации Челябинска. Начальная цена контракта составляла 537 миллионов рублей.

Челябинское УФАС России нашло несоответствия документации об аукционе требованиям действующего законодательства.

«В частности, отсутствует четкая и полная информация о планируемом объеме работ по объектам. Например, о монтаже и замене транспортных, пешеходных, трамвайных светофоров, кабельной канализации, тросового хозяйства, светофорного регулирования, установке и замене дорожных знаков, монтаже пешеходных, барьерных и тросовых ограждений, монтаже и наладке постов дорожного контроля. Также не установлен порядок и срок согласования работ с заказчиком», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, не установлены запреты на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также указаны некорректные требования к наличию у участника закупки трудовых ресурсов.

Антимонопольная служба предписала отменить итоги аукциона, внести изменения в документацию и продлить срок приема заявок на семь дней.