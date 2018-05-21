В Челябинске муниципальный транспорт может остаться без пассажиров

Руководитель ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Александр Павлюченко обеспокоен тем, что частные перевозчики начали снижать проезд с 25-ти до 20-ти рублей на ряде маршрутов (сегодня три перевозчика снизили цены на четырех маршрутах). По его мнению, это может привести к тому, что муниципальный транспорт останется без пассажиров.

«Частники могут снизить цену хоть до 15-ти рублей. Мы такого себе позволить не можем, мы платим налоги. В результате снижения частными перевозчиками цен люди перестанут садиться в муниципальный транспорт», - посетовал Александр Павлюченко сегодня, 21-го мая, на аппаратном совещании в городской администрации.

На это глава Челябинска Евгений Тефтелев заметил, что снижение стоимости проезда - благо для горожан, и призвал руководителя ЧелябГЭТа к поискам эффективного решения.

«Я понимаю Павлюченко, он за свое предприятие беспокоится. Однако если маршрутчики сегодня на законных основаниях снижают цену (экономическую обоснованность понижения цен проверит УФАС), мы должны только радоваться этому, - подчеркнул глава города. - Павлюченко «наезжает» на частных перевозчиков - в хорошем смысле, и они вынуждены снижать цену, чтобы удержать у себя пассажиров».

По мнению Евгения Тефтелева, приемлемая стоимость проезда вкупе с комфортом и удобным расписанием – главные условия востребованности маршрутов: при их соблюдении перевозчик гарантированно сохранит своих пассажиров.

Также глава Челябинска добавил, что в мегаполисе требования к перевозчикам усиливаются с каждым днем. С теми, кто соответствовать предъявляемым требованиям не сможет, договоры будут расторгать.

«Часто на дорогах Челябинска попадаются ржавые «пазики». Вроде они чистенькие, но слишком много ржавчины, - посетовал глава. - Облик транспорта таким быть не должен. Сейчас мы занимаемся данной темой».

Также Тефтелев добавил, что перевозчиков, не обеспечивших безопасность своих транспортных средств, будут снимать с маршрутов.

Начальник городского управления транспорта Роман Болотов также считает, что снижение стоимости проезда перевозчиками – это однозначно добрая тенденция.

«Я такое могу только приветствовать. Это нормальная, здоровая конкуренция. Кроме того, перевозчик, который беспокоится о своих пассажирах, должен сегодня давать качество», - сказал Болотов.

Он подчеркнул, что сегодня на некоторых маршрутах в Челябинске нужно менять класс подвижного состава. Уходить от малого - к большому: от «пазиков» и «газелек» - к низкопольным автобусам большой вместимости.

«Как управлению транспорта нам без разницы, какие это будут перевозчики: частные или муниципальный. Мы просто объявляем конкурс на маршрут», - отметил Роман Болотов.

По его словам, почти у всех челябинских перевозчиков договоры заканчиваются в 2019-м году. Соответственно, уже есть все нормативные документы об изменении класса подвижного состава и схемы движения.

«Мы дали возможность перевозчикам доработать по действующим договорам, потом, соответственно, будут новые торги. Если с кем-то договор расторгнем досрочно (до 2019-го года), то другой перевозчик начнет свою деятельность уже согласно новым требованиям, прописанным в документе», - добавил начальник городского управления транспорта.