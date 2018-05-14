С 15 по 19 мая в Узбекистане пройдут «Дни Челябинской области». Губернатор Борис Дубровский возглавил делегацию Челябинской области в Республику Узбекистан. В нее также вошли представители органов государственной власти и более 35 предприятий Челябинской области. В рамках деловой поездки запланировано свыше 25 мероприятий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, в первый день делового визита, 15 мая, южноуральская делегация посетит Самаркандскую область. Планируется обсудить возможности экспорта продукции металлургии и машиностроения из Челябинской области для нужд машиностроительных заводов Узбекистана; реализацию совместных проектов в сфере автомобилестроения; сотрудничество в сфере химической промышленности, в сельском хозяйстве, легкой промышленности и многое другое.

Во второй день визита, 16 мая, делегация будет работать в Ташкенте, где запланирован цикл встреч и переговоров. 17 мая, в четверг, откроется бизнес-форум, в рамках которого запланированы b2b-переговоры, презентации Челябинской области и Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. В рамках «Дней Челябинской области» состоятся открытие торгового дома Южного Урала в Узбекистане и фотовыставки «Уральская зима» в государственном Большом театре имени Алишера Навои. В рамках церемонии открытия состоится концерт государственного ансамбля танца «Урал».

В пятницу, 18 мая, южноуральская делегация будет работать в Намангане. Запланированы встреча с представителями местной власти, открытие фотовыставки «Первозданная Россия. Южный Урал», а также матчевая встреча по боксу между спортсменами Наманганской и Челябинской областей.